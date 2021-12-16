В субботу в Казани состоится финал конкурса «Жемчужина Татарстана – 2021»

Финал VIII Республиканского конкурса среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана — 2021» пройдет 18 декабря в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

"Конкурс направлен на социальную и психологическую адаптацию женщин с инвалидностью, выявление их талантов, повышение уверенности в себе, мотивации к активной жизненной позиции. Мероприятие призвано обратить внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в конкурсе примут участие 10 конкурсанток с разными формами инвалидности. Из-за эпидемиологических ограничений финальные мероприятия конкурса решено проводить в онлайн-формате«,- сказано в сообщении.

Заседание жюри во главе с председателем, депутатом госдумы РФ Татьяной Ларионовой, где будут оцениваться фотосессии участниц, их видеовизитки и заранее записанные творческие номера, состоится 17 декабря. Церемония награждения финалисток пройдет 18 декабря в конференц-зале «Татарстан» выставочного центра «Казанская ярмарка».

Организатором конкурса выступает Региональная общественная организация помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана». За прошедшие восемь лет в творческих состязаниях приняли участие 90 особенных девушек из разных уголков республики.