В субботу в Казани откроется суперфинал фестиваля комплекса ГТО

В субботу, 29 октября, на казанском стадионе «Трудовые резервы» состоится суперфинал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

За победу в суперфинале в этом году поборются победители Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» (Зеленодольский, Рыбно-Слободский, Нурлатский районы, города Казань, Нижнекамск, Альметьевск) и Зимнего фестиваля (Дрожжановский, Сабинский, Зеленодольский районы, города Казань, Нижнекамск, Альметьевск).

В состав каждой команды входят восемь человек в возрасте от 9 до 59 лет, относящиеся ко II-IX ступеням комплекса ГТО соответственно.

Участникам предстоит пройти эстафетные соревнования по сдаче нормативов ГТО между сборными командами. В эстафету вошли следующие испытания: силовые упражнения, упражнения на гибкость, скорость и меткость.

Команды, занявшие 1-3-е места в командном первенстве суперфинала фестиваля, получат кубки, дипломы, медали и спортивный инвентарь.

Церемония открытия суперфинала состоится 29 октября в 10.00. Подведение итогов и церемония награждения начнется в 14:00, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.