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Общество 21 февраля 2025 15:04

В субботу в Альметьевском районе пройдет флешмоб пожарных на лыжах и сноубордах

Завтра, 22 февраля, в горнолыжном комплексе «Ян» в Альметьевском районе РТ состоится флешмоб с участием пожарных МЧС России. Сотрудники ведомства будут кататься на лыжах и сноубордах прямо в своей боевой форме.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и направлено на популяризацию спорта среди сотрудников МЧС России, а также на привлечение внимания к профессии пожарного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приглашаются работники и сотрудники пожарной охраны в боевой одежде на лыжах и сноубордах.

Мероприятие состоится 22 февраля в 9:00 в горнолыжном комплексе «Ян» в Новоникольском сельском поселении.

#МЧС #флешмоб
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