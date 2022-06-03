В субботу на озере Глубоком под Казанью пройдет генеральная уборка

Завтра, 4 июня, состоится экологическая акция Регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан по очистке озера Глубокое в Кировском районе Казани. Информация об этом размещена на сайте организации.

«Акция посвящена Международному дню очистки водоемов. В этот день региональные клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы, чтобы очистить от мусора берега и дно», — отмечают в региональном отделении РГО.

В этом году члены подводного научно-исследовательского отряда имени Леонова и представители Русского географического общества в РТ очистят дно озера от мусора, а волонтеры и школьники приберутся на его берегах.

Акция стартует в 10 часов утра и продлится до 14 часов. Присоединиться к ней могут все желающие. Перчатки и мешки участникам акции ее организаторы обещают раздать на месте.