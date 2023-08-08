В субботу на Кремлевской набережной в Казани пройдет «ЭКОfest»

В предстоящую субботу, 12 августа, на Кремлевской набережной в Казани пройдет экологический фестиваль «ЭКОfest». Участники фестиваля, которыми могут стать все желающие, прошедшие регистрацию, научатся экологично ходить по магазинам, подбирать экологичные материалы для строительства дома, разделять отходы и путешествовать с минимальным воздействием на окружающую среду.

Программой фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов, на которых можно будет узнать, сколько по времени разлагаются те или иные отходы, какие продукты получаются при переработке вторсырья. Кроме того, участники смогут узнать, что такое экологические привычки, как подготовить сырье для сдачи, где в Татарстане расположены пункты приема вторсырья и магазины экопродуктов.

Также на фестивале будут действовать творческие площадки, где можно будет закастомизировать одежду, сшить шоппер, связать губку из джута, создать многоразовую восковую салфетку для хранения продуктов, сообщает Минэкологии РТ.

В рамках «ЭКОfest» пройдут своп-вечеринка, буккроссинг, конкурс по сдаче экологических нормативов и квиз «ЭКОкультура».

Зарегистрироваться на участие в фестивале можно по ссылке.

Работа интерактивных площадок фестиваля и мастер-классов продлится с 14.00 до 17.00. Затем начнется экологическая интеллектуальная игра «ЭКОкультура». С 18.00 до 19.00 пройдут эколектории и дискотека.

Организатором «ЭКОfest» является Региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» РТ.