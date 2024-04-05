В субботу на 14 площадках Казани пройдут сельхозярмарки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 6 апреля, в столице Татарстана на 14 площадках опять состоятся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Ярмарки будут работать с 6 до 13 часов. Продукцию по сниженным ценам представят 22 района республики и 19 сельхозпредприятий.

В Авиастроительном районе города торговля развернется на ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27, тогда как в Вахитовском — на ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе сельхозярмарки будут организованы по трем адресам: ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе продукцию татарстанских аграриев можно будет приобрести на ул. Лаврентьева, 10 и на пр. Ямашева, 71а, в Приволжском — на ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 64, в Советском — на ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Отдельная ярмарка состоится для проживающих в ЖК «Салават Купере» — на парковке торгового центра в селе Осиново (ул. Садовая, 9).

По просьбе казанцев сельхозярмарка на перекресте улиц Беломорская и Гудованцева проводится по воскресеньям, напомнили в городской администрации.

Дополнительные подробности можно узнать по телефону горячей линии: 8 (843) 223-27-72 (добавочный — 84331).

В целом по Татарстану с начала проведения весенних сельхозярмарок в середине марта на них реализовано продукции на 211,9 млн рублей, отмечает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.