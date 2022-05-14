Казанские эко-активисты высадят клонированные растения в Русско-Немецкой Швейцарии

Субботник на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани пройдет 15 мая. После уборки территории от мусора его участники высадят 30 экземпляров норичника теневого на территории казанского питомника редких видов. Редкое краснокнижное растение было получено в результате клонирования учеными КФУ.

«Коаснокнижное растение произрастает в Русско-Немецкой Швейцарии возле ручья очень компактно, на двух пятачках. Его там угнетают борщевик Сосновского и крапива. Мы боремся с борщевиком, освобождая ареал норичника. Благодаря тому, что в прошлом году хорошо поработали, норичник стал размножаться вдоль ручья», - рассказал организатор субботника Тимур Ескараев.

Если в 2020 году норичник рос лишь на трех квадратных метрах, то в 2021 году разросся колониями. Сейчас редкое растение растет сбоку от ручья, поскольку ему нужна влажная почва. Образцы, полученные путем клонирования, молодые люди планируют высадить на трех участках, чтобы посмотреть, где растение приживется.

На территории Русско-Немецкой Швейцарии норичник будет высажен вдоль ручьев, в питомнике - вдоль дренажного канала, а также его посадят на острове Большом, на Казанке. Последний участок был включен в охранную зону в прошлом году, остров прилегает к будущему парку Спортивный, но будет закрыт для посещения. Чтобы попасть на остров, нужна резиновая лодка. Поэтому посадки там планируются чуть позже.