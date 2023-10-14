В субботнике в Набережных Челнах приняли участие более 36 тыс. человек, более тысячи организаций и предприятий, задействовано 118 единиц техники. Фото и видео опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев поделился, как вместе с депутатами Горсовета на участке новой развязки под мостом у реки Мелекески высаживает рябины, ели и кустарники спирея — всего около 70 растений.

Депутат Горсовета, главный врач БСМП Марат Мухамадеев объяснил, почему важно участвовать в субботниках. Прежде всего, по его словам, это традиция — делать город более чистым и красивым. Во-вторых, умеренная физическая нагрузка помогает сохранить и укрепить здоровье.

В течение дня челнинцы очистили более 1 тыс. гектаров территории города, вывезли 2,3 тыс. куб. метров и растительных отходов, посадили 1,2 тыс. деревьев и кустарников.

В рамках общегородского субботника сотрудники «Профита» провели уборку территорий парка «Сидоровка» и сквера «Комсомольский». Коллектив КБК имени С. П. Титова, «Бумажника» и ТОС «Бумажник» организовали работы по очистке территории сквера имени Сергея Титова в 17А микрорайоне.

На улице Машиностроительная вдоль 69-го комплекса учащиеся школы №62, сотрудники детских садов №131 и 132, представители администрации Автозаводского района, просто активные жители посадили 200 саженцев. Четырнадцать подразделений «КАМАЗа» проводили уборку на закрепленной территории.

К общегородскому субботнику также присоединились студенты Камского государственного автомеханического техникума имени Л. Б. Васильева, сотрудники «Почты России», работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта.

К общегородской акции активно присоединились жители Челнов. Проживающие в частном секторе занимались благоустройством на своих территориях, а в многоквартирных домах — оказывали содействие в уборке работникам управляющих компаний.

В общегородском субботнике участвовало более 340 коммерческих организаций, в том числе предприятия промышленно-коммунальной зоны.

В массовой уборке территории города с начала двухмесячника приняли участие более 44 тыс. человек. По итогам было высажено свыше 6 тыс. деревьев и кустарников.