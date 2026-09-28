В субботнике на берегу озера Изумрудное приняли участие 500 татарстанцев

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

На берегу озера Изумрудное в Казани прошел масштабный экологический субботник в рамках всероссийских акций «Зеленая Россия» и «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В уборке приняли участие около 500 татарстанцев, объединившихся в 105 команд. Среди них – дайверы татарстанского отделения Русского географического общества, активисты молодежного движения «Будет чисто», студенты, школьники, сотрудники природоохранных ведомств и неравнодушные жители Казани.

Участников приветствовал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ильнур Насретдинов.

«Озеро Изумрудное – особое место для Казани, и очень отрадно видеть, что сегодня сюда пришли сотни людей, которым небезразлично его будущее. Такие акции – это не просто уборка, это школа экологической ответственности для наших детей и молодежи. Татарстан пятый год подряд удерживает первое место в стране по акции „Вода России“, и за этим результатом стоит труд каждого – от школьника до дайвера. Спасибо всем, кто сегодня здесь!» – обратился он к собравшимся.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Дайверы обследовали и очистили дно водоема. Для гостей и участников организовали экологические квесты и мастер-классы: можно было сделать экобрелок, вместе с РГО собрать настольную карту Татарстана, а после – подкрепиться на полевой кухне.

«Живя сегодня, мы готовим завтрашний день. Чтобы он был красивее и чище, важно уже сейчас заниматься экологическим и патриотическим воспитанием. Огромное спасибо детям, родителям, организаторам и всем, кто пришел на сегодняшний субботник. Вам действительно небезразлична наша природа», – отметил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Сегодня каждый, кто приехал сюда, уже победитель. Вместо того чтобы остаться дома, вы собрались вместе и делаете действительно благое дело. Уже много лет на этой площадке проходят экологические мероприятия по очистке территории. Когда-то здесь добывали песок, а сегодня это прекрасное место отдыха для горожан. Очень хочется, чтобы оно всегда оставалось чистым, чтобы сюда приходили семьи и с удовольствием проводили время», – подчеркнула заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Елена Попова.

«Хочу поблагодарить всех, кто нашел время, силы и присоединился сегодня к Всероссийскому экологическому субботнику. Это очень важно для сохранения наших родных мест и для будущих поколений. Спасибо вам за ответственность и любовь к родному краю», – поблагодарила участников заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Прокофьева.

Председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер рассказал, что мероприятие объединяет неравнодушных людей уже на протяжении 22 лет.

«Присутствие каждого здесь – это не просто собранный мусор, а проявление своей позиции: любви к чистоте, своему краю и своей Родине. Особенно символично, что субботник проходит именно на этом озере: в его глубине находится подводный научно-исследовательский полигон, где готовят водолазов-исследователей, которые затем участвуют в экспедициях по всему миру. Сегодня одна из таких групп также присоединилась к уборке», – сказал он.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

По итогам субботника собрано 278 мешков мусора, рассортированных по фракциям:

117 – смешанные отходы;

75 – пластик;

58 – стекло;

28 – металл.

Победителями экологического квеста стали:

«Экотехнологи», Казанский энергетический университет; «Сэяхэт», Центр дополнительного образования детей «Сэяхэт»; «Экопатруль», Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова; «ГринТим», КНИТУ-КАИ; «Эколята Залес», школа №57 г. Казани.

Напомним, Татарстан пятый год подряд занимает первое место в рейтинге регионов России по акции «Вода России». С 2019 по 2026 год в ней приняли участие около 2 млн человек, очищено более 71 тыс. км берегов. Только с начала 2026 года – 406 тыс. человек и 15,5 тыс. км. Все мероприятия проходят с обязательным раздельным сбором отходов.

Организаторами выступают Министерство экологии и природных ресурсов РТ, молодежное движение «Будет чисто», татарстанское отделение Русского географического общества, Исполнительный комитет города Казани, администрации Кировского и Московского районов.