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В субботниках Бугульмы приняли участие 13 тыс. горожан, вывезено 200 кубометров мусора
За первые две недели санитарно-экологического двухмесячника в Бугульме в уборке приняли участие более 13 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике доложил руководитель исполкома города Михаил Конков.
Проводятся работы по ворошению снега на городских территориях, по уборке мусора и сухой растительности, очистке дорожного полотна от грязи. Свыше 200 кубометров мусора уже вывезено на полигон.
Следующая масштабная общегородская уборка состоится в пятницу, 19 апреля. Первоочередная задача, которую поставил перед службами мэр Линар Закиров, — убрать город в максимально короткие сроки.
«Двухмесячник — это не только ликвидация свалок, это и посадка деревьев, уборка прилегающих территорий — всё то, что нас объединяет вместе делать благие дела», — подытожил мэр.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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