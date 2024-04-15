В субботниках Бугульмы приняли участие 13 тыс. горожан, вывезено 200 кубометров мусора

За первые две недели санитарно-экологического двухмесячника в Бугульме в уборке приняли участие более 13 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике доложил руководитель исполкома города Михаил Конков.

Проводятся работы по ворошению снега на городских территориях, по уборке мусора и сухой растительности, очистке дорожного полотна от грязи. Свыше 200 кубометров мусора уже вывезено на полигон.

Следующая масштабная общегородская уборка состоится в пятницу, 19 апреля. Первоочередная задача, которую поставил перед службами мэр Линар Закиров, — убрать город в максимально короткие сроки.

«Двухмесячник — это не только ликвидация свалок, это и посадка деревьев, уборка прилегающих территорий — всё то, что нас объединяет вместе делать благие дела», — подытожил мэр.