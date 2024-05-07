В «Студенческой весне» для ссузов поучаствовали учащиеся из 18 районов Татарстана

Завтра, 8 мая в 16:00, в КСК УНИКС в Казани пройдет гала-концерт «Студенческой весны» Республики Татарстан для учащихся профессиональных образовательных организаций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Уже завтра пройдет торжественная церемония награждения. Этот фестиваль стал доброй традицией для нашей республики. Ребята ждут этого события, серьезно готовятся. Уже сплотилось творческое объединение, которое взращивается внутри наших профессиональных образовательных организаций. В отборочных этапах поучаствовали более 1 тыс. человек из 18 районов республики, которые представили почти 400 номеров», – отметила спикер.

Она пояснила, что республиканская студенческая весна – это региональный этап всероссийского фестиваля, который пройдет в середине мая в Ставрополе. Именно завтра в Казани будет представлена программа, которую ребята повезут туда.

При этом ориентируются ребята из нашей республики только на победу на федеральном фестивале, добавил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

«Мы заряжены на победу. Уже в третий раз проходит такой федеральный фестиваль. В прошлом году мы привезли оттуда много хороших результатов, многие ребята стали победителями и лауреатами, но итоговое командное место было только третье. Сейчас же мы надеемся только на первое», – заявил он.

В этом году татарстанский фестиваль проходит по девяти направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, медиа, видео, мода и арт.

«Очень рада, что в этом году у нас стало намного больше участников и номеров. Участникам очень понравилось. Для ребят из колледжей наш фестиваль уже праздник. Завтра мы покажем вариант региональной программы Татарстана», – пояснила исполнительный директор фестиваля Милана Ким.