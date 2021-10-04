В студенческих трудовых отрядах Татарстана в 2021 году поработали около 7 тыс. человек

Сейчас завершается летний сезон для студенческих трудовых отрядов. Всего в этом году около 7 тыс. учащихся из Татарстана поработали в разных сегментах экономики на разных предприятиях страны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель республиканского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Шамиль Якупов.

«Если объединить студентов из всех муниципалитетов, то всего порядка 7 тыс. учащихся в этом году были трудоустроены в студенческие трудовые отряды. Отмечу, что во время пандемии многие специальности были недоступны: вожатые в лагерях, проводники и многие другие. Тем не менее, мы практически смогли выйти на количественные показатели допандемийного уровня», – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что студенты востребованы во многих сферах и на разных предприятиях. Так, в этом году учащиеся работали в сервисе и гостиничном деле, здравоохранении, энергетической и строительной отраслях, транспортном, сельском и лесном хозяйствах.