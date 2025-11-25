В структуре исполкома Набережных Челнов прошло кадровое обновление

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Управляющим делами и начальником общего отдела исполнительного комитета Набережных Челнов назначен 34-летний Азат Касимов. Ранее он возглавлял отдел контроля за использованием земли и сохранности зеленых насаждений.

Азат Касимов родился 21 мая 1991 года в Набережных Челнах. В 2014 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «Менеджмент организации».

Трудовой путь начал в 2011 году экономистом в банке. Работал в налоговой службе и Госалкогольинспекции. В структурах исполкома – с 2018 года. Четыре года руководил отделом, связанным с контролем земель и зеленых насаждений.

Новому руководителю пожелали успехов в работе на новой должности.