news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 14:01

В структуре исполкома Набережных Челнов прошло кадровое обновление

Читайте нас в
Телеграм
В структуре исполкома Набережных Челнов прошло кадровое обновление
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Управляющим делами и начальником общего отдела исполнительного комитета Набережных Челнов назначен 34-летний Азат Касимов. Ранее он возглавлял отдел контроля за использованием земли и сохранности зеленых насаждений.

Азат Касимов родился 21 мая 1991 года в Набережных Челнах. В 2014 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «Менеджмент организации».

Трудовой путь начал в 2011 году экономистом в банке. Работал в налоговой службе и Госалкогольинспекции. В структурах исполкома – с 2018 года. Четыре года руководил отделом, связанным с контролем земель и зеленых насаждений.

Новому руководителю пожелали успехов в работе на новой должности.

#Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025