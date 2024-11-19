В строящуюся поликлинику в казанском ЖК «Салават Купере» завезли мебель и оборудование

Фото: Минздрав РТ

Сегодня в строящуюся поликлинику в казанском ЖК «Салават Купере» завезли мебель и доставили медоборудование. Далее в больнице проведут монтаж флюорографа, маммографа и компьютерного томографа.

Филиал поликлиники Городской клинической больницы №12 построили в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Сегодня его посетила рабочая группа Министерства здравоохранения Татарстана.

Поликлиника будет обслуживать 60 тысяч человек. Также там появятся стационарные и мобильные УЗИ-аппараты и оборудование для проведения ЭКГ.

В новом здании разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация, травмпункт и подстанция службы скорой помощи.