В строящемся жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар – видео

В строящемся жилом доме в центре Москвы произошел пожар на площади 100 квадратов, передает ТАСС.

Очевидцы, ставшие свидетелями происшествия, оперативно делятся кадрами с места событий через социальные сети, где видно, как огонь охватывает здание.

По предварительной информации, возгорание началось на верхних этажах здания, однако точные причины пока остаются неизвестными. На месте работают экстренные службы, включая пожарных, которые прибыли незамедлительно после получения сигнала.