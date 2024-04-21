В строящемся здании на Амирхана в Казани произошел пожар

На строящемся объекте по улице Амирхана в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, загорелись строительные леса. На место оперативно прибыли пожарные, которые справились с огнем. В результате никто не пострадал.