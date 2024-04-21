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В строящемся здании на Амирхана в Казани произошел пожар
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На строящемся объекте по улице Амирхана в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, загорелись строительные леса. На место оперативно прибыли пожарные, которые справились с огнем. В результате никто не пострадал.
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