Происшествия 20 января 2026 08:34

В строящемся корпусе горбольницы №18 в Казани случился пожар, людей эвакуировали

В Казани произошел пожар в строящемся корпусе городской больницы № 18 на улице Мавлютова. На место были направлены силы пожарно‑спасательного гарнизона по рангу пожара № 2.

Возгорание произошло на цокольном этаже нового корпуса, который примыкает к основному зданию больницы. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила три квадратных метра.

В целях безопасности из больницы вывели 136 человек. Среди них – 21 сотрудник. Эвакуация проходила с 3, 4 и 5 этажей на первый этаж.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026