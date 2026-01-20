В строящемся корпусе горбольницы №18 в Казани случился пожар, людей эвакуировали

В Казани произошел пожар в строящемся корпусе городской больницы № 18 на улице Мавлютова. На место были направлены силы пожарно‑спасательного гарнизона по рангу пожара № 2.

Возгорание произошло на цокольном этаже нового корпуса, который примыкает к основному зданию больницы. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила три квадратных метра.

В целях безопасности из больницы вывели 136 человек. Среди них – 21 сотрудник. Эвакуация проходила с 3, 4 и 5 этажей на первый этаж.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.