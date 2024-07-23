В строящемся доме на Рауиса Гареева в Казани загорелся мусор

Сегодня в социальных сетях появились кадры с места пожара на улице Рауиса Гареева. Очевидцы сообщали, что в строящемся доме случился крупный пожар, из здания столбом валил густой черный дым.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в доме загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила всего пять квадратных метров.

Фото: © Соцсети

На место оперативно прибыли огнеборцы и потушили огонь. По предварительной информации, никто не пострадал.