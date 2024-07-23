Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В строящемся доме на Рауиса Гареева в Казани загорелся мусор
Сегодня в социальных сетях появились кадры с места пожара на улице Рауиса Гареева. Очевидцы сообщали, что в строящемся доме случился крупный пожар, из здания столбом валил густой черный дым.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в доме загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила всего пять квадратных метров.
На место оперативно прибыли огнеборцы и потушили огонь. По предварительной информации, никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников