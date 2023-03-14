В строительство комплекса СПГ для заправки судов в Татарстане инвестируют 28 млрд рублей

«Газпром» планирует инвестировать 28 млрд рублей в производственно-бункеровочный комплекс СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе на брифинге в Кабмине РТ.

«Уникальность этого проекта будет заключаться в возможности заправлять морские и речные суда. Пока подобного в регионе нет», — пояснил он.

Работы будут проходить в три этапа: первую очередь планируют сдать в конце 2024 года, вторую — в 2025-м, а третью — в 2026-м. Мощность первой очереди составит 7 тонн в час, а оставшихся двух — по 10 тонн в час.

При этом Кахидзе добавил, что работы по первому этапу строительства комплекса уже начались.