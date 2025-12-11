«В стрессовой ситуации проявили характер» - Вербов о победе над «Кузбассом»

Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал итоги победной встречи с «Кузбассом».

«Кузбасс» хорошо показал, что стоит чуть-чуть замешкаться, подумать о другом – о пицце в раздевалке или бане – и будут проблемы. Хорошо, что в стрессовой ситуации проявили характер. Сурмачевский забил последний мяч. Сделал то, что должен был, ну, наверное, пять мячей назад. Говорит, я специально хотел проверить, как мы выйдем из этой ситуации. Ну, чувство юмора говорит о том, что мы были в сознании», – цитирует Вербова пресс-служба «Зенита-Казани».

На данный момент казанский клуб занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.