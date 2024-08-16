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В стрелковом бою в Курской области уничтожили шесть десантников ВСУ
В районе села Крупец Курской области состоялся боевой контакт между подразделениями российских и украинских вооруженных сил, передает РИА Новости.
Сообщается, что в результате столкновения шесть военнослужащих 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ были нейтрализованы.
Представитель российского силового ведомства заявил, что инцидент был зафиксирован на видео российским военнослужащим. Это уже не первый случай подобных столкновений в регионе за последнее время.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении представителя командования упомянутой бригады ВСУ по подозрению в терроризме и других тяжких преступлениях.
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