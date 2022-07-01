В «Стреле» первый новичок в межсезонье

Регбийная казанская «Стрела» подписала контракт со Степаном Хохловым. Игрок уже прибыл в расположение команды и провёл с ней первые тренировки. Об этом сообщает клубная пресс-служба.



24-летний уроженец Москвы Хохлов является воспитанником «Славы», дебютировал за первую команду в 2017 году. В составе московского клуба выиграл бронзовые медали чемпионата России (2019). Выступал за сборные России U19 по регби и регби-7, за основную сборную России по регби дебютировал 8 февраля 2020 года в матче против Бельгии. Всего за национальную команду провёл 6 матчей.



Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы» уверен, что Хохлов хорошо проявит себя в казанском клубе.

«Рады, что нам удалось заполучить такого опытного полузащитника схватки, как Степан. Его достоинства давно всем известны – это очень умелый игрок, который уверенно дирижирует действиями команды, одинаково полезный и в регби-15, и в регби-7. Уверены, что у него получится проявить себя в нашей команде, надеемся, что он покажет свои лучшие качества в матчах за «Стрелу».



Сам Хохлов назвал «Стрелу» самой прогрессирующей командой страны.

«Очень рад присоединиться к «Стреле» - впечатления от перехода положительные, уже провёл несколько тренировочных дней с семерочной командой. Вливаюсь в тренировочный процесс, очень грамотно выстроена подготовка, я доволен. Предложение «Стрелы» заинтересовало тем, что сейчас, на мой взгляд, это самая прогрессирующая команда в России. Плюс хотелось поработать с ДжейПи Нилом – ранее я уже играл у южноафриканских тренеров и всегда получал большой опыт. Думаю, под его руководством смогу улучшить свою игру и добавить в неё что-то новое. Очень крутой коллектив, в команде приняли тепло – со многими знаком по сборной, с кем-то играли друг против друга. Думаю, у меня получится быстро адаптироваться в команде».

7 июля казанцы стартуют в первом туре чемпионата России по регби-7 в Пензе.