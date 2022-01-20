«Стрела» начала пополнять состав после ухода девяти регбистов

Состав казанской регбийной «Стрелы» пополнил крайний трехчетвертной Омари Гриняев, перешедший в клуб из столичной «Славы» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Стрелы».

Омари Гриняев родился 17 июля 1994 года. Занимался американским футболом, где добился серьезных результатов — чемпион России и СНГ (2018), победитель европейского турнира CEFL (2019) и чемпион Восточно-Европейской Суперлиги (2019).

В составе «Славы» становился бронзовым призером чемпионата России по регби (2019/2020), вызывался в сборную России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Стрелу» покинули сразу девять игроков. Гриняев стал первым пополнением казанского клуба после массового ухода.