«Стрела» подписала контракт с новым форвардом

Казанская регбийная «Стрела» подписала сегодня контракт с нападающим первой линии Антоном Дроздовым. Столб уже прибыл в расположение клуба и вместе с командой готовится к старту сезона 2022/23, сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Таганрога 25-летний Антон Дроздов выступал за команды «Булава» (Таганрог), «Металлург» (Новокузнецк), «ВВА-Подмосковье» (Монино), ЦСКА (Москва). Дроздов является бронзовым призером чемпионата России. В сезоне 2021/22 занес семь попыток и вошел в символическую сборную чемпионата по версии Федерации регби России.

Спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов уверен, что Дроздов впишется в состав команды.

«Рады, что нам удалось заполучить Антона — это квалифицированный игрок первой линии, у которого достаточно опыта выступления в Премьер-лиге. Его результат в прошлом чемпионате — 7 попыток — говорит сам за себя: он хорош не только в статике, но и в открытой игре, неплохо бежит и работает с мячом. Уверен, он здорово впишется в команду и проявит свои лучшие качества в матчах за „Стрелу“», — сказал Хисамов.

Сам Дроздов признался, что долго не думал над предложением «Стрелы».

«Впечатления от перехода положительные, Казань — классный город, все, что нужно для регби, устроено на высшем уровне, — поделился игрок. — Команда приняла отлично. Решение о переходе в „Стрелу“ принимал недолго, хватило разговора с ДжейПи. У команды — крепкий костяк, она очень достойно выступила в прошлом сезоне. Надеюсь, новые подписания помогут „Стреле“ добраться до медалей».

Дроздов стал шестым новичком «Стрелы» в межсезонье, перешли в другие команды восемь игроков. 16 июля казанцы откроют новый чемпионат России по регби-17 домашним матчем с московской «Славой».