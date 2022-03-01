В «Стреле» четвертый новичок за неделю

Казанская регбийная «Стрела» сегодня подписала контракт с нападающим Владиславом Перестяком, он уже присоединился к команде и провёл первую тренировку в её составе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.



Владислав Перестяк родился 17 октября 1995 года в Москве. Воспитанник «ВВА-Подмосковья», в профессиональной карьере выступал за команды «Металлург» и «Локомотив-Пенза». В 2021 году дебютировал в сборной России.



Достижения: чемпион России по регби-7 (2018), серебряный призёр чемпионата России по регби (2019/20), серебряный призёр чемпионата России по регби-7 (2019/20), обладатель Кубка Киселева (2021) и Кубка Рифката Саттарова (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы по регби-7 (2021), участник Суперкубка Европы (2021).



Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы», оценил новичка как умелого форварда.

«Мы рады приветствовать Владислава в составе команды, уверены, что его опыт поможет нам во второй части сезона. Умелый форвард, быстрый и резкий, который наверняка добавит скорости нашей линии нападения, усилит конкуренцию за место в стартовом составе и, в том числе, поможет развиваться нашим молодым ребятам. Причём, он полезен как в регби-15, так и в регби-7. Надеемся, что свои лучшие матчи в карьере Влад проведёт в регбийке «Стрелы», добро пожаловать!»



Сам Владислав Перестяк признал, что знаком с большинством игроков «Стрелы». «Очень рад присоединиться к клубу, в команде приняли очень хорошо – почти всех ребят знаю, с кем-то доводилось даже играть вместе. В тренировочном процессе все поддерживают друг друга, подбадривают, всё проходит на позитивной ноте. Надеюсь, в ближайшее время ко мне приедет семья. Ставлю себе цель проявить себя на тренировках и как можно чаще попадать в состав, с нетерпением жду возобновления сезона».

Ранее на прошлой неделе состав «Стрелы» пополнили Дмитрий Сипкин, Эдгар Хамидулин и Роман Рощин.