В Стратегии национальной обороны США назвали Россию «острой угрозой»

Минобороны Соединенных Штатов обнародовало в четверг полную версию Стратегии национальной обороны 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано об угрозах для страны, в том числе со стороны России и Китая. При этом КНР рассматривается американской администрацией «как основной вызов для Вашингтона». Стратегия предприсывает Пентагону «принять срочные меры по поддержанию и укреплению сдерживания» с учетом этого.

«КНР является нашим единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и все больше возможностей для этого», – заявил глава Минобороны Ллойд Остин.

Несмотря на то, что Вашингтон считает Пекин основным вызовам для себя, «последние события подчеркивают острую угрозу со стороны России». «Министерство будет поддерживать активное сдерживание российской агрессии против жизненно важных интересов США, в том числе против наших союзников», – заявлено в стратегии.