news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 октября 2026 10:01

В страшном ДТП с двумя легковушками на въезде в Казань погибла девушка

Читайте нас в
В страшном ДТП с двумя легковушками на въезде в Казань погибла девушка
Фото: Яндекс Карты

О том, что Оренбургский тракт в сторону Казани перекрыт из-за страшного ДТП, сообщили в соцсетях. Судя по видео, одна из машин влетела в отбойник и получила сильные повреждения. На дороге лежат детали автомобилей, а водителям приходится объезжать затор по обочине.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло между «Ладой» 14-й модели и «Грантой» рядом с буквой М на въезде в город. Водитель «Лады» сломался и выставил знак аварийной остановки, в этот момент в него въехала «Гранта».

20-летняя пассажирка «Лады» 14-й модели скончалась от полученных травм.

#гаи #ДТП с погибшим
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Доллар может подешеветь до 75 рублей в ноябре, считают аналитики

Доллар может подешеветь до 75 рублей в ноябре, считают аналитики

25 октября 2026

Неизвестные напали на мать Вучича и порвали ее пакеты с продуктами с рынка

25 октября 2026
Новости партнеров