В страшном ДТП с двумя легковушками на въезде в Казань погибла девушка

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О том, что Оренбургский тракт в сторону Казани перекрыт из-за страшного ДТП, сообщили в соцсетях. Судя по видео, одна из машин влетела в отбойник и получила сильные повреждения. На дороге лежат детали автомобилей, а водителям приходится объезжать затор по обочине.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло между «Ладой» 14-й модели и «Грантой» рядом с буквой М на въезде в город. Водитель «Лады» сломался и выставил знак аварийной остановки, в этот момент в него въехала «Гранта».

20-летняя пассажирка «Лады» 14-й модели скончалась от полученных травм.