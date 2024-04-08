Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В страшном ДТП под Зеленодольском погиб помощник главы Зеленодольского района
Накануне на трассе под Зеленодольском в ДТП погиб помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.
«В результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь Низамова Дамира Гайсовича, помощника главы Зеленодольского района, ответственного сотрудника, настоящего патриота, нашего друга и товарища», – указал он.
Накануне вечером на 115-м километре трассы трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск - Казань в направлении Казани водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего влетел в дорожный знак. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников