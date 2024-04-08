В страшном ДТП под Зеленодольском погиб помощник главы Зеленодольского района

Накануне на трассе под Зеленодольском в ДТП погиб помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь Низамова Дамира Гайсовича, помощника главы Зеленодольского района, ответственного сотрудника, настоящего патриота, нашего друга и товарища», – указал он.

Накануне вечером на 115-м километре трассы трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск - Казань в направлении Казани водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего влетел в дорожный знак. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.