В страшной аварии с легковушкой и грузовиком на трассе в РТ погибли два человека

Сегодня вечером на трассе в Чистопольском районе водитель Kia, предварительно, сбил на высокой скорости кабана, после чего автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Фото: Прокуратура РТ

От сильного столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения – легковушку практически полностью уничтожило.

Фото: ГИБДД РТ

В аварии погибли два пассажира Kia, водитель легковушки доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают автоинспекторы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД РТ

ГИБДД призывает всех водителей неукоснительно соблюдать ПДД: будьте осторожны и внимательны, а также готовы к резкому появлению на трассе дикого животного, особенно в темное время суток.

Фото: Прокуратура РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.