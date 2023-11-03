В страшной аварии на М7 в Чувашии погибли четыре жителя Казани

Сегодня в Чувашии на федеральной трассе М-7 в Козловском округе произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике

По данным ведомства, в 7 утра иномарка Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой Scania.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля.

Как сообщают в Госавтоинспекции Чувашии, все погибшие – жители Казани.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.