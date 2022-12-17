В стране красных яблок и «пестрых» гор: чем привлекает туристов Алматы

Интриги в мировой геополитике затруднили поездки для россиян на зимние европейские курорты. Но это не повод отказываться в новогодние праздники от горных лыж и сноуборда. Корреспондент «Татар-информа» посетил горные курорты возле казахстанского города Алматы и увидел, как встречают гостей на склонах самого северного хребта Тянь-Шаня.

«В Альпах по-другому, зато здесь все дешевле. Раз в семь – это точно»

Город Алматы с трех сторон окружен горами Заилийского Алатау. В переводе с казахского это означает «Пестрые горы», или «Цветные горы». Пегую окраску склонам дает обилие смешанных лесов, снега и голых скал. Самые высокие горные пики в Казахстане – это Хан-Тенгри – 7 тыс. метров и Талгар – 5 тыс. метров. Но здесь, в окружении города Алматы, пики доходят до 4,5-5 тыс. метров.

Хребет Заилийский Алатау является одной из крайних северных дуг горной системы Тянь-Шаня. Он проходит по территории трех государств: Казахстана, Киргизии и Китая. Заилийский Алатау очень удачно расположен для горнолыжных курортов – строго с запада на восток. Он имеет северную экспозицию, а это очень выгодно, поскольку на северном склоне дольше лежит снег.

Самый крупный из горных курортов Алматы называется «Шымбулак» (Shymbulak), он расположен примерно в получасе езды от центра города. Но можно добраться и за 20 минут, если не будет пробок.

Курорт основан в 1954 году, в советское время это была тренировочная база горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана. Здесь находится крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс. квадратных метров. Он называется «Медеу», как и урочище, в котором расположен комплекс.

Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. «Медеу» остается лидером среди стадионов по числу установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. То есть на территории курорта «Шымбулак» можно покататься не только на лыжах и сноуборде, но еще и на коньках. Причем по чемпионским трассам. На стадионе есть прокат коньков всех типов и размеров, чем и воспользовался корреспондент «Татар-информа», опробовав лед на стадионе.

«Шымбулак» расположен на четырех уровнях, которые связывают три канатные дороги с открытыми и закрытыми кабинками. Всего на курорте 10 подъемников, протяженность трасс составляет 25 километров. Верхняя площадка курорта расположена на высоте 3,2 тыс. метров, откуда открываются потрясающие виды. Здесь расположены ресторан, прокат снаряжения, а также небольшой комплекс из мини-отелей.

Поднимаясь на самую вершину по канатной дороге, корреспондент «Татар-информа» разговорился со сноубордистом, с которым ехал в одной кабинке. Александр переехал в Алматы из Санкт-Петербурга, работает удаленно в российской компании. Как говорят в некоторых кругах современной молодежи – «релоцировался».

По словам Александра, он убежденный поклонник зимних видов спорта и много путешествовал по миру, катался в Альпах. «Я всегда мечтал жить в таком месте, чтобы рядом были горы. Не зря говорят, что мысли материальны», – рассмеялся Александр на вопрос о причинах переезда. По его словам, «Шымбулак» очень неплох в сравнении с курортами Швейцарии, хотя напрямую сравнивать их не стоит.

«На разных курортах разные трассы, разные отели… На “Шымбулаке” очень хорошие подъемники, трассы, все круто сделано. В Альпах по-другому, зато здесь все дешевле. Раз в семь – это точно», – подчеркнул сноубордист.





«Если к казаху приходит гость, он всегда оказывается в лучшей части юрты, как бы во главе»

Если «Шымбулак» больше привлекает продвинутых лыжников и профессиональных спортсменов, то курорт «Ой-Карагай» (Oi-Qaragai) построен для семейного отдыха. Он расположен на двух уровнях, которые связывает канатная дорога с открытыми кабинками. Общая длина трасс – 20 километров.





Основная часть построек находится в живописном ущелье, покрытом лесом, по которому протекает небольшая горная река. Здесь есть отель, рестораны, альпийские домики, а также этно-SPA, уникальный троллейный парк и скалодром на естественном горном рельефе. Но гордостью курорта считается «деревенька на деревьях». Это комплекс гостевых домиков, расположенных на высоких елях. Строения и мостики между ними закреплены на деревьях таким образом, чтобы это не мешало природе.





Один из ресторанов «Ой-Карагай» расположен в традиционной казахской юрте, которая имеет статус самой большой в мире. Рекорд зафиксирован британцами, о чем свидетельствует сертификат, расположенный рядом с постройкой.





«Юрты не случайно делали круглыми. Эта форма здания делает всех равными под крышей. В угол никого не поставишь. Поэтому если к казаху приходит гость, он всегда оказывается в лучшей части юрты, как бы во главе. У наших предков – номадов с древних времен существовала традиция особого уважения к гостям», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» представитель курорта Айбол.

По его словам, многие современные казахи, главным образом зажиточные, ставят рядом с коттеджами юрты, чтобы иметь возможность время от времени пожить, как предки, прикоснуться к традициям.





На курорте «Ой-Карагай» каждому туристу обязательно покажут «место силы», где лежит особый камень. Считается, что он восстанавливает душевное спокойствие и исполняет желания. Ну, если в это верить, естественно.





То, что не вызывает сомнения в «Ой-Карагай», – это кристально чистый воздух с ароматом елового леса, в котором расположен курорт. Кроме лыж и сноуборда здесь можно покататься на горных велобайках или совершить конную прогулку по горной тропе.

Третий курорт в окрестностях Алматы «Ак булак» (Ak Bulak) – самый маленький. Общая протяженность трасс здесь составляет около 5 км. Гостей курорт привлекает естественным снегом и пейзажными спусками среди берез и елей, а также возможностью внетрассового катания. Здесь есть бассейн, теннисный корт, боксерский зал, бильярд, тир, батут, SPA-центр, соляная пещера, караоке-бар.





Мечеть «Фатыма» – сердце Татарской слободки Алматы

Город Алматы более известен старшему поколению как Алма-Ата. С казахского это переводится как «Яблоко-Дед», но можно перевести и как «Яблоневый». Это не просто красивая метафора. Разведение яблонь, дающих огромные, блестящие, ярко-красные яблоки, началось здесь в конце 19-го века, собственно, когда и возник сам город.

История Алматы началась со строительства Заилийского укрепления, которое обозначало одну из границ Российской империи. Первый камень в основание крепости заложили в 1854 году, она получила название «Укрепление Верное». Не случайно до 1921 года город Алма-Ата носил название Верный.

Как и многие крупные стройки, юго-восточный форпост империи привлекал мастеров, разнорабочих и торговцев со всей страны. В числе приехавших в эти края переселенцев было очень много татар, которые основали возле крепости свою слободку. В Татарской слободе селились торговые люди, ремесленники, промышленники, прибывшие из Семипалатинской области, Казанской, Вятской, Тобольской губерний, Тюмени и Туркестана. По данным переписи 1879 года, в Татарской слободе проживало 592 человека, или 4% населения Верного. Местные власти предоставляли зажиточной части населения льготы при отведении земли под дом или огород, для строительства предприятий по выработке кожи, овчины, кирпича, свечей, а также мыловарен, салотопен, шерстомоек.

Облик бывшей Татарской слободы определяют несколько улиц Медеуского района, которые названы по географическому признаку, откуда прибыли переселенцы: Астраханская, Казанская, Крымская, Оренбургская, Уфимская и Татарская. Это самый центр города. На территории слободки есть и мечеть «Фатыма», построенная с элементами традиционной татарской архитектуры. В советское время мечеть была разрушена и восстановлена в историческом виде только в 2001 году.

Мечеть отстроили заново на средства татарина Исмагила Шарипова. Он был депутатом трех созывов маслихата города Алматы, членом Ассамблеи народа Казахстана, являлся основателем и руководителем Татарского центра гуманитарного развития «Ильдаш». Кавалер многочисленных наград СССР, Казахстана, Татарстана и Монголии. Исмагил Лутфуллович ушел из жизни в 2012 году.

В городе Алматы есть не менее величественный православный храм, посвященный «Вознесению Господа нашего Иисуса Христа». Он построен в 1907 году из дерева на бетонном основании, позволяющем уберечь святыню от разрушительных землетрясений. Невероятной красоты собор с витражными окнами построили на территории Губернаторского сада – сегодня это Парк имени 28 героев-панфиловцев, их дивизия была сформирована в Алма-Ате. Сильнейшее землетрясение, случившееся в городе в январе 1911 года, подтвердило надежность храма, хотя и стало серьезным испытанием для его конструкций.

Гора Кок-Тобе, Музей музыкальных инструментов и Зеленый базар

По официальным данным, в Алматы проживают около 2 млн человек, но с учетом туристов и гостей по его улицам ежедневно ходят около 2,5 млн человек. При этом он не производит впечатления мегаполиса. Это уютный, неторопливый город с широкими улицами и невысокими зданиями, преимущественно советской постройки. Большую часть здесь занимает частный сектор. Много невысоких построек отчасти объясняется сейсмически опасной зоной, в которой расположен город.





Погода в Алматы – это отдельная история. Зимой здесь может быть холоднее, чем в Казани, хотя город яблок находится намного южнее. Это объясняется влажным континентальным климатом, для которого характерно жаркое лето и холодная зима. Но вот что удивительно. Стоит солнцу показаться из-за облаков, зимняя погода в городе сменяется весенней: начинают петь птицы, тает снег. Стоит солнцу скрыться, вновь возвращается зима.

Жители Алматы очень дружелюбны к гостям. Связано это с неспешностью города или с традиционным казахским гостеприимством, я не знаю. Но это факт, и как человек, проехавший несколько остановок в троллейбусе в час пик, имею право так говорить.

В Алматы много достопримечательностей, которые следует посетить туристу. Главная из них – гора Кок-Тобе, где расположен крупнейший в городе парк аттракционов. Изначально вершину горы в 1,1 тыс. метров использовали как площадку для городской телебашни, но затем решили сделать здесь центр развлечений. На горе есть ресторан, колесо обозрения, зоопарк и даже 9D-кинотеатр. Но главное – отсюда открывается фантастический вид на город. Уже сама по себе поездка в Кок-Тобе превращается в развлечение, поскольку добраться сюда можно лишь по канатной дороге. Стеклянная кабинка плывет над городом, открывая туристам панорамные виды.

Еще одно интересное место в Алматы – Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. Он был открыт в 1981 году. В музее 9 залов, представляющих национальные музыкальные инструменты казахского народа, а также рассказывающих о культуре более 50 стран мира. Среди экспонатов музея представлены и татарские народные инструменты – старинные гармошки и кураи.

Побывав в Алматы, стоит зайти и на Зеленый базар – старейший колхозный рынок в городе. Свое название он получил из-за торговцев зеленью, которых здесь много с давних лет. Здесь можно отведать и знаменитые алматинские яблоки сорта «апорт», которые дали название городу. Здесь вам расскажут легенду, что саженцы яблонь в 1865 году привез один из переселенцев Егор Редько. Яблони акклиматизировались, и получился новый с сорт с размером плодов до 1 килограмма. По словам торговцев, такие рекорды в Алматы не редкость.





На Зеленом базаре туристы также могут купить знаменитый казахский курт – белые шарики из сушеного творога, который получают из кобыльего или верблюжьего молока. На вкус курт кисло-соленый с особым острым привкусом. Тем не менее казахи считают это блюдо десертом и подают к чаю. Еще здесь продают невероятное количество видов изумительной бастурмы из говядины, конины, верблюжатины.

От бешбармака до лазаньи

Вообще гастрономическая карта города Алматы так же богата, как его природа. Например, блюда традиционной казахской кухни неплохо готовят в сети ресторанов Sydyk, которые принадлежат местному фермеру Сыдыку Даулетову. Он занимается разведением верблюдов, имеет в хозяйстве около 8 тыс. голов этих неприхотливых животных. Не случайно статуи верблюдов украшают его рестораны. В сети Sydyk можно не только отведать главные блюда казахской кухни, такие как бешбармак и куырдак, но и попробовать шубат из верблюжьего молока.

Еще в Казахстане по-особому готовят казы. Если в Татарстане домашнюю колбасу из конины делают сыровяленным способом, то в Казахстане – горячим. Плюс лошади в этой стране традиционно содержатся на открытых пастбищах, поэтому мясо отличается, как и вкус казы.

Для любителей узбекской кухни в Алматы подойдет ресторан «Алаша». По сути это целый комплекс, попав в который, ощущаешь себя в исторической части Самарканда или Бухары: бирюзовые купола, стрельчатые своды, украшения из мозаики и деревянные двери с невероятным количеством узоров. Здесь подадут на стол традиционные узбекские манты, лагман и, конечно же, плов.

Ценителей грузинской кухни ждет сеть ресторанов «Дареджани». Здесь гостей угостят традиционными чахохбили, хачапури, долмой и шашлыком. Эта сеть ресторанов интересна тем, что у них есть домашнее виноградное вино собственного производства. Неплохое на вкус, между прочим.

Гастрономическая карта Алматы способна угодить любому вкусу туристов, в том числе и ценителям итальянской кухни. В ресторанах сети Del Papa изумительно готовят пиццу, лазанью, итальянские десерты. Наконец, можно заехать в ресторан «У Афанасича», где представлены блюда европейской кухни, которые знакомы каждому туристу.

«Необходимо продвигать туристический потенциал городов через туроператоров, отельеров, блогеров»

Корреспондент «Татар-информа» съездил в Алматы в составе делегации, которую возглавила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Поездка состоялась по приглашению Генерального консула Казахстана в Казани и Управления туризма города Алматы при поддержке авиакомпании Red Wings. В делегацию вошли представители отельеров и реставраторов Казани, известные блогеры Татарстана.

Во время поездки прошел ряд деловых встреч между представителями бизнес-кругов Казани и Алматы, обсуждались совместные проекты в сфере туризма. Кроме этого, директор Дарья Санникова и руководитель Управления туризма города Алматы Сабина Аманкельди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства.

По словам Дарьи Санниковой, подписанный документ открывает широкие возможности в сфере продвижения туристического потенциала Казани и города Алматы.

«Мы подписали соглашение, предполагается работа по нескольким направлениям. Во-первых, это организация взаимного туристического потока между Казанью и Алматы. Во-вторых, нам необходимо продвигать туристический потенциал наших городов через туроператоров, отельеров, блогеров. Сегодня мы посетили Алматы делегацией из Казани, а уже в следующем году к нам приедет делегация из города Казахстана», – сказала Санникова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

В числе прочих направлений взаимодействия она выделила сотрудничество на уровне татарской и казахской кухонь. «Мы будем проводить гастрономический фестиваль “Вкусная Казань”, и для нас очень важно, чтобы была представлена казахская кухня, поскольку она очень разнообразная, яркая. При проведении городских мероприятий в Алматы мы также готовы принимать участие», – подчеркнула руководитель Комитета по развитию туризма Казани. Она уточнила, что речь в том числе о международных выставках, форумах, конференциях.

Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»