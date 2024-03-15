«В стороне сидеть не будем»: семья Башировых из Казани в стихах призвала прийти на выборы

Семья Башировых из Казани призвала россиян принять участие в выборах Президента России. В стихотворной форме к ним обратилась 18-летняя Ангелина. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале ЦИК РТ.

В Центризбиркоме рассказали, что семья Башировых — финалисты республиканского конкурса «Нечкэбил 2017». Дети воспитаны в уважении к памяти предков, любви к своему народу и стране. Семья принимает участие в поисковых работах, акциях в поддержку ветеранов и оказывают помощь нуждающимся.

«В стороне сидеть не будет наша дружная семья. Вся на выборы прибудет — даже в этот год и я! И об этой теме важной интервью дала отважно. Что на законном основании я участвую в голосовании. Воспитали меня строго — в патриотической семье. И у нас живет закон — верен будь свое стране», — говорит в ролике Ангелина.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Видео: https://t.me/cik_rt