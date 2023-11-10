Стоматологи объяснили, кто из татарстанцев может бесплатно поставить зубные протезы

Стоматологи-ортопеды Республиканской стоматологической поликлиники могут провести татарстанцам зубопротезирование абсолютно бесплатно. Кому доступна эта услуга «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медучреждения.

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Бесплатно поставить зубные протезы могут региональным льготникам. Причем очередей на эту процедуру практически нет. В день обращения пациента осмотрит стоматолог, также он получит консультацию ортопеда. В случае необходимости пациента его направят на лечение и санацию полости рта. И после лечения зубов уже начнут протезирование.

«Для льготников протезирование абсолютно бесплатное, весь процесс занимает не более двух месяцев, в зависимости от подготовленности полости рта. Услугу можно получить раз в три года, на зубные протезы дается гарантия в 12 месяцев», – отметили в пресс-службе поликлиники.

Согласно постановлению Кабинета Министров Татарстана, право на бесплатное зубопротезирование имеют:

Ветераны труда, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости;

Люди, трудящиеся в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

Жители Татарстана, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

Реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий;

Люди, награжденные государственными наградами республики Татарстан, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости.

Чтобы получить услугу, достаточно обратиться по адресу: Казань, ул. Бутлерова, д.16, корпус 3. Необходимую информацию можно получить по телефону регистратуры: 8 (843) 236-46-21.