В столовых пяти школ РТ в этом учебном году выявлена кишечная палочка в готовых блюдах

Бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах были обнаружены в пяти школах, расположенных в Альметьевске, Нурлатском, Заинском, Менделеевском и Новошешминском районах Татарстана в 2021 – 2022 учебном году. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В первой половине прошлого учебного года такие нестандартные результаты были выявлены в блюдах в 81 школе», – заявила докладчик.

Патяшина добавила, что сырье с истекшим сроком годности в этом учебном году было обнаружено в столовых четырех школ. Кроме того, в 13 школах выявлено сырье без маркировки и документов. Например, в Кутлу-Букашской школе Рыбно-Слободского района было обнаружено почти две тонны обезличенной продукции. «Это маринованные огурцы, капуста, варенье, свежие овощи, фрукты и мясная продукция», – уточнила она.

Во время проверок, по словам руководителя управления, продолжает выявляться сырье с нарушением условий хранения. Например, молочная продукция хранится при температуре +10 градусов, кондитерские изделия – при +26. «Вся такая продукция немедленно снимается с реализации», – заверила она.

Докладчик подчеркнула, что при проверках сырье оценивается не только по внешним признакам и документам, но проводятся и лабораторные исследования. «И нами был выявлен факт превышения содержания нитратов в картофеле в школе Пестречинского района. Нитраты нередко обнаруживаются в овощах, которые школы выращивают на своих пришкольных участках, они же самостоятельно вносят удобрения», – продолжила она.

Патяшина также рассказала, что в конце прошлой недели в двух школах Мамадышского района выявлено фальсифицированное сливочное масло. «Производители разные – Нижний Новгород и Московская область, но поставщик оказался один – ООО “Альянс” Набережных Челнов. За прошлый год направили 19 уведомлений о нарушениях в поставках продуктов питания в школы», – заключила она.