В «Столото» обратился за выигрышем лотерейный миллиардер

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша. Об этом рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото», передает РИА Новости.

«<...> победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель „Новогоднего миллиарда – 2025“ захочет рассказать общественности свою историю победы, мы обязательно ею поделимся», – прокомментировала ситуацию операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

Лотерейный тираж «Русского лото» «Новогодний миллиард» прошел 1 января 2025 года. По его итогам в России появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Всего выигрышными оказались 11 920 044 билета, в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей. Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.

Билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.

Среди 55 из 90 лотерейных миллионеров «Новогоднего миллиарда», обратившихся за своим выигрышем, есть жители Москвы и Московской области, республик Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, Марий Эл и Дагестан, других регионов.