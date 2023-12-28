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В столкновении легковушек в Лаишевском районе РТ пострадали три человека
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В Лаишевском районе Татарстана в ДТП пострадали несколько человек, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Авария случилась на трассе Казань – Атабаево. Столкнулись «Лада» и BMW.
В результате три человека получили травмы. Всех забрали медики и уезли в РКБ.
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