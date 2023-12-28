В столкновении легковушек в Лаишевском районе РТ пострадали три человека

В Лаишевском районе Татарстана в ДТП пострадали несколько человек, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась на трассе Казань – Атабаево. Столкнулись «Лада» и BMW.

Фото: © Очевидцы

В результате три человека получили травмы. Всех забрали медики и уезли в РКБ.