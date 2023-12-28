news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 28 декабря 2023 10:34

В столкновении легковушек в Лаишевском районе РТ пострадали три человека

Скопировать ссылку

В Лаишевском районе Татарстана в ДТП пострадали несколько человек, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась на трассе Казань – Атабаево. Столкнулись «Лада» и BMW.

Фото: © Очевидцы

В результате три человека получили травмы. Всех забрали медики и уезли в РКБ.

#ДТП в Татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100