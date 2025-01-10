В столкновении легковушек в Кукморском районе пострадали трое человек, в том числе дети

Фото: Соцсети

В результате столкновения автомобилей Skoda и «Лада Гранта» в Кукморском районе РТ пострадали трое человек. Об этом сообщает прокуратура РТ.

ДТП произошло накануне около 14:30 возле деревни Сазтамак. По предварительным данным, водитель Skoda не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Водитель отечественной легковушки,а также двое детей-пассажиров получили травмы.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Прокуратура Кукморского района организовала проверку.