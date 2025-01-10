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В столкновении легковушек в Кукморском районе пострадали трое человек, в том числе дети
В результате столкновения автомобилей Skoda и «Лада Гранта» в Кукморском районе РТ пострадали трое человек. Об этом сообщает прокуратура РТ.
ДТП произошло накануне около 14:30 возле деревни Сазтамак. По предварительным данным, водитель Skoda не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
Водитель отечественной легковушки,а также двое детей-пассажиров получили травмы.
Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Прокуратура Кукморского района организовала проверку.
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