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Происшествия 3 ноября 2024 13:16

В столкновении легковушек в Азнакаевском районе пострадали три человека

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На автодороге Русский Акташ – Азнакаево произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Авария произошла вчера рано утром, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.

С их слов, на дороге столкнулись «Лада»12-й модели и Hyundai Solaris. В результате удара обе легковушки получили серьезные повреждения.

Обоих водителей, а также пассажира иномарки увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы

#ДТП
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