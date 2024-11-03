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В столкновении легковушек в Азнакаевском районе пострадали три человека
На автодороге Русский Акташ – Азнакаево произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Авария произошла вчера рано утром, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.
С их слов, на дороге столкнулись «Лада»12-й модели и Hyundai Solaris. В результате удара обе легковушки получили серьезные повреждения.
Обоих водителей, а также пассажира иномарки увезли медики скорой помощи.
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