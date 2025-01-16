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В столкновении легковушек в Альметьевском районе погиб водитель одной из них
В Альметьевском районе водитель Hyundai погиб после столкновения с двумя легковушками. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.
По данным ведомства, 64-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу с целью обгона и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате Hyundai отбросило на Geely, который двигался навстречу.
Водитель автомобиля Hyundai скончался на месте.
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