В столкновении двух внедорожников Mercedes в Казани травмы получил один из водителей

ДТП произошло сегодня в 6.23 у дома № 56 по улице Гвардейская.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля Mercedes.

На фото, опубликованных в соцсети, видно, что у одного из внедорожников удар пришелся в правую часть кузова, от чего сработали боковые подушки безопасности.

Фото: © соцсети

«В результате происшествия пострадал один из водителей, его с травмами головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

