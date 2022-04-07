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Ру Тат
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Происшествия
7 апреля 2022  09:29
Полина Шевчук

В столкновении двух внедорожников Mercedes в Казани травмы получил один из водителей

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ДТП произошло сегодня в 6.23 у дома № 56 по улице Гвардейская.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля Mercedes.

На фото, опубликованных в соцсети, видно, что у одного из внедорожников удар пришелся в правую часть кузова, от чего сработали боковые подушки безопасности.

 

Фото: © соцсети

«В результате происшествия пострадал один из водителей, его с травмами головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

 

#дтп казань #авария Казань #ГИБДД Казани
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