Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В столкновении двух Mercedes в Татарстане погиб один человек, еще двое в больнице
Скопировать ссылку
На 809-м километре М7 в Высокогорском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, водитель Mercedes Е200 столкнулся с Mercedes Е250, когда тот поворачивал направо.
В результате 35-летний пассажир Mercedes Е250 скончался на месте. Оба водителя пострадали. Сейчас на месте работают автоинспекторы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400