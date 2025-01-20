В столкновении двух Mercedes в Татарстане погиб один человек, еще двое в больнице

Фото: Госавтоинспекция РТ

На 809-м километре М7 в Высокогорском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, водитель Mercedes Е200 столкнулся с Mercedes Е250, когда тот поворачивал направо.

В результате 35-летний пассажир Mercedes Е250 скончался на месте. Оба водителя пострадали. Сейчас на месте работают автоинспекторы.