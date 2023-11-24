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Происшествия 24 ноября 2023 22:41

В столкновении двух легковушек в РТ пострадали семь человек, в том числе ребенок

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Авария произошла сегодня, 24 ноября, около 17.30 на 19-м км автодороги Карабаш – Актюбинск на территории Азнакаевского района. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Предварительно, 19-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Datsun.

Фото: © Прокуратура РТ

В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе несовершеннолетняя пассажирка иномарки , которая с травмами доставлена в больницу Альметьевска.

Фото: © Прокуратура РТ

На место происшествия выехал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: © Прокуратура РТ

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