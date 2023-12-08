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Происшествия 8 декабря 2023 09:02

В столкновении двух легковушек в Челнах пострадали два человека

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ДТП произошло накануне вечером на проспекте Чулман в 40-м комплексе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, на светофоре водитель «четырнадцатой» врезался в «ВАЗ-21124». В результате столкновения обе легковушки получили значительные повреждения.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадали два человека, им оказали первую помощь. На месте работали медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

Фото: © Очевидцы

#столкновение автомобилей #Набережные Челны
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