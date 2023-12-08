Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В столкновении двух легковушек в Челнах пострадали два человека
ДТП произошло накануне вечером на проспекте Чулман в 40-м комплексе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, на светофоре водитель «четырнадцатой» врезался в «ВАЗ-21124». В результате столкновения обе легковушки получили значительные повреждения.
В результате ДТП пострадали два человека, им оказали первую помощь. На месте работали медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников