В столкновении двух легковушек в Челнах пострадали два человека

ДТП произошло накануне вечером на проспекте Чулман в 40-м комплексе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, на светофоре водитель «четырнадцатой» врезался в «ВАЗ-21124». В результате столкновения обе легковушки получили значительные повреждения.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадали два человека, им оказали первую помощь. На месте работали медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы