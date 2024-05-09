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В столкновении двух легковушек в Альметьевске пострадали два человека
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Накануне утром в Альметьевске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
С их слов, на улице Ленина столкнулись Kia и Renault. На место прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, в результате пострадали водители легковушек.
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