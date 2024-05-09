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Происшествия 9 мая 2024 10:52

В столкновении двух легковушек в Альметьевске пострадали два человека

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Фото: © Очевидцы

Накануне утром в Альметьевске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

С их слов, на улице Ленина столкнулись Kia и Renault. На место прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, в результате пострадали водители легковушек.

#Альметьевск
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