В столкновении двух легковушек на выезде из Казани пострадал ребенок

Фото: © ГИБДД Казани

Сегодня на 13-м километре автодороги Р239 при выезде из Казани произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтониспекции.

Предварительно, 66-летний водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 35-летнего водителя. В результате столкновения обе легковушки съехали в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-пассажир одного из автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.