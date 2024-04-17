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В столкновении двух легковушек на выезде из Казани пострадал ребенок
Сегодня на 13-м километре автодороги Р239 при выезде из Казани произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтониспекции.
Предварительно, 66-летний водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 35-летнего водителя. В результате столкновения обе легковушки съехали в кювет.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-пассажир одного из автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.
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