Пассажир погиб в лобовом столкновении двух авто в Татарстане, еще четверо в больнице

Авария произошла сегодня около семи часов вечера на 301-м километре трассы Казань Оренбург в Бугульминском районе республики. Здесь столкнулись Kia и «Лада Калина».

Фото: Прокуратура РТ

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки выехал на встречку в запрещенном для обгона месте и столкнулся с иномаркой.

Фото: Прокуратура РТ

В ДТП погиб пассажир «Лады» – он был непристегнут ремнем безопасности. Различные травмы получили еще четыре пассажира: по два из каждого авто. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисхабов. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.