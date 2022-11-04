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Ру Тат
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Происшествия
4 ноября 2022  20:34
Павел Климчак

Пассажир погиб в лобовом столкновении двух авто в Татарстане, еще четверо в больнице

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Авария произошла сегодня около семи часов вечера на 301-м километре трассы Казань Оренбург в Бугульминском районе республики. Здесь столкнулись Kia и «Лада Калина».

 

Фото: Прокуратура РТ

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки выехал на встречку в запрещенном для обгона месте и столкнулся с иномаркой.

 

Фото: Прокуратура РТ

В ДТП погиб пассажир «Лады» – он был непристегнут ремнем безопасности. Различные травмы получили еще четыре пассажира: по два из каждого авто. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисхабов. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: Прокуратура РТ

 

#ДТП
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