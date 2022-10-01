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Ру Тат
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Происшествия
1 октября 2022  15:52
Павел Климчак

В столкновении двух авто и микроавтобуса в Челнах двое человек получили травмы

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Накануне ранним вечером на Казанском проспекте в Набережных Челнах столкнулись две легковушки – Skoda и «Лада» –, а также микроавтобус Ford.

 

Фото: очевидцы

В результате столкновения оба легковых авто получили серьезные повреждения корпуса. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

В аварии пострадали пассажир и водитель отечественного автомобиля. Их с различными травмами увезли в местную больницу, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.

#ДТП #Набережные Челны
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