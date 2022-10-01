В столкновении двух авто и микроавтобуса в Челнах двое человек получили травмы

Накануне ранним вечером на Казанском проспекте в Набережных Челнах столкнулись две легковушки – Skoda и «Лада» –, а также микроавтобус Ford.

Фото: очевидцы

В результате столкновения оба легковых авто получили серьезные повреждения корпуса. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

В аварии пострадали пассажир и водитель отечественного автомобиля. Их с различными травмами увезли в местную больницу, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.