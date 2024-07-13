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Происшествия 13 июля 2024 14:12

В столичном СИЗО умер фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников

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Фигурант дела о хищениях в Минобороны Игорь Котельников умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«В “Медведе” (московское СИЗО-4) умер заключенный. Он был бизнесменом. Ему было 52 года», – указано в сообщении.

Причиной смерти стала остановка сердца. Меркачева не уточнила деталей уголовного дела, в котором фигурировал Котельников. Однако, по информации СМИ, обвинения против бизнесмена были связаны с делом о хищениях в Министерстве обороны РФ.

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