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В столице Татарстана запустили проект «Казань с заботой о любви»
Мэрия столицы РТ запустила городской проект «Казань с заботой о любви», который посвящен тому, как важно понимать и слышать друг друга.
Цель проекта – показать, что город — это прежде всего люди и чувства между ними, а любовь — главное из них, ведь именно благодаря этому чувству жизнь становится ярче и обретает смысл. Также проект показывает, что бессознательная эмоциональность иногда может являться своеобразным криком о помощи.
В рамках проекта в городе развесили серию плакатов, которые показывают горожанам, что громкие фразы не всегда отражают внутреннее состояние любимого человека, а также помогают лучше понимать друг друга и делиться чувствами без обид.
Плакаты повесили по всей Казани в самых заметных местах: на рекламных площадях, в заведениях, на остановках и в общественных пространствах, включая ТЦ KazanMall и ИТ-парк им. Башира Рамеева. Уже 29 ноября послание появится на самом большом медиафасаде Казани — стадионе «Ак Барс Арена».
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