В столице Татарстана запустили проект «Казань с заботой о любви»

Мэрия столицы РТ запустила городской проект «Казань с заботой о любви», который посвящен тому, как важно понимать и слышать друг друга.

Цель проекта – показать, что город — это прежде всего люди и чувства между ними, а любовь — главное из них, ведь именно благодаря этому чувству жизнь становится ярче и обретает смысл. Также проект показывает, что бессознательная эмоциональность иногда может являться своеобразным криком о помощи.

В рамках проекта в городе развесили серию плакатов, которые показывают горожанам, что громкие фразы не всегда отражают внутреннее состояние любимого человека, а также помогают лучше понимать друг друга и делиться чувствами без обид.

Плакаты повесили по всей Казани в самых заметных местах: на рекламных площадях, в заведениях, на остановках и в общественных пространствах, включая ТЦ KazanMall и ИТ-парк им. Башира Рамеева. Уже 29 ноября послание появится на самом большом медиафасаде Казани — стадионе «Ак Барс Арена».