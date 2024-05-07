В столице Татарстана в рамках KazanForum пройдут шестые показы благопристойной моды

В субботу, 18 мая, в рамках ХV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 2024 в шестой раз проведут Modest Fashion Day (показы благопристойной моды). Начнется мероприятие в 19.00 в Корстоне (Ершова, 1А) в Бальном зале. Вход по пригласительным для участников Форума.

Как сообщает пресс-служба форума, свои коллекции на показе презентуют 10 дизайнеров. Россию представят BURO BANU (Казань), Zuhat (Москва) и ALENA MUSAEVA (Волгоград). Также покажут свои одежды Fashion Summit Hany El Behairy (Египет), Melinda Looi (Малайзия), MONIKA JUFRY (Индонезия), Dalinda Paris (Франция), Moda Safi (ОАЭ), Senegal Fashion Show (Сенегал) и Nurzat Zheenbek (Кыргызстан).

Музыку исполнят участники проекта Yatmas Dusai, в творчестве которого сочетаются инди-звучание, татарский язык и национальные инструменты. Его музыка – это современный взгляд на Татарстан и татарскую молодежь с щепоткой авторского юмора.

Напомним, KazanForum является главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Центральная площадка мероприятия – МВЦ «Казань Экспо».